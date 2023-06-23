Происшествия 23 июня 2023, 15:26 Подросток из Омска умер от удара током при ремонте компьютера СК: омского подростка убило разрядом тока во время ремонта домашнего компьютера РИА «Новости»

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В Омске 16-летний подросток умер от удара током, когда пытался самостоятельно отремонтировать компьютер. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России в Telegram-канале.

Школьник проживал на улице Батумской в Омске. Мама подростка услышала шум в комнате. Когда она зашла туда, увидела уже погибшего ребенка.

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«По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания», — отметили в ведомстве.

Из-за короткого замыкания его поразило током. Удар оказался смертельным, уточнили в СК. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые экспертизы, добавили в ведомстве.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах, до этого подросток отдавал компьютер в ремонт. Также он самостоятельно менял детали в устройстве. Мальчик планировал настроить компьютер, но при вскрытии системного блока его ударило током.