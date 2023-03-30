Происшествия 30 марта 2023, 19:02 Электрик погиб во время ремонта ЛЭП в Подмосковье СК: электрика убило током в люльке во время ремонта проводов на ЛЭП в Серпухове РИА «Новости»

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Мастер-электрик скончался во время работ на высоте по восстановлению подачи электроэнергии в подмосковной деревне Вечери Серпуховского городского округа. Следователи проводят проверку по факту смерти 32-летнего рабочего, сообщила пресс-служба подмосковного главка.

По данным ведомства, минувшей ночью в деревне Вечери произошло ДТП, в результате которого получила повреждения анкерная опора. На работы по замене ЛЭП приехала бригада электриков.

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«При выполнении работ один из электриков получил удар током, в результате которого скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Причину гибели мужчины установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение, отметили в СК.

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