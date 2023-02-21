Криминал 21 февраля 2023, 22:16 Пару, которая ради забавы избила 17-летнего подростка, осудят в Нижневартовске

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Мужчина и женщина избили 17-летнего подростка, а после бросили его на 30-градусном морозе в Нижневартовске (ХМАО). Сотрудники полиции завершили расследование дела и направили его в суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

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Следователи установили, что 43-летняя женщина и 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения гуляли в ночь на 1 января 2023 года по городу. В какой-то момент они столкнулись с подростком и из хулиганских побуждений повалили его на землю и избили. В результате пострадавший заработал черепно-мозговую травму и ссадины. Его доставили в медицинское учреждение.