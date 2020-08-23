Подростки пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

Вечером 22 августа в Красносельском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Volkswagen Passat. Последний вылетел с дороги на газон. Виновник аварии скрылся с места ДТП сразу после произошедшего.

Как написал портал 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы, в машине Volkswagen находилось трое подростков, все они были госпитализированы. Свидетели утверждают, водитель авто покинул место происшествия.

В салоне Kia, которым управляла женщина, находились двое детей, мальчик шести лет и девочка шести лет. Они также пострадали, их пришлось отправить в больницу. Другой пассажир Kia, 37-летний мужчина также получил травмы.

Через некоторое время 35-летний виновник аварии вернулся к своему автомобилю. Сотрудники полиции подозревают, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее бывший адвокат виновного в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что отпечатки пальцев на руле автомобиля не принадлежат актеру.