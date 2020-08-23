Пашаев отверг принадлежность Ефремову отпечатков пальцев на руле

Опечатки пальцев на руле автомобиля актера Михаила Ефремова принадлежат другому человеку. Такое заявление сделал бывший адвокат подсудимого Эльман Пашаев. По его словам, он в курсе, чьи это «пальчики».

«Я знаю, кто был за рулем. Я предполагаю, кто был. Там опечатки пальцев другого человека — не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют», — заявил он в эфире Соловьев Live, отказавшись при этом назвать человека, которому, по его мнению, принадлежат отпечатки.

Адвокат также отметил, что Ефремов в тот вечер пришел в бар пешком.

Накануне стало известно, что на очередном заседании суда Ефремов отказался от своих адвокатов. Теперь Эльман Пашаев и его партнер будут лишь консультантами, а актер наймет другую защиту.

Представитель пострадавших адвокат Александр Добровинский, в свою очередь, уверен, что подсудимый таким образом пытается затянуть судебный процесс.