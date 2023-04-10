Происшествия 10 апреля 2023, 14:52 Росгвардия показала, как саперы уничтожили найденную в Херсонской области мину Саперы Росгвардии уничтожили найденный у жилых домов в Херсонской области боеприпас

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На дороге возле жилых домов в одном из населенных пунктов Херсонской области нашли мину. Саперы уничтожили ее. Их работу показала Росгвардия.

Боевики спрятали противотанковую мину ТМ-62 на полевой дороге и присыпали землей. Саперы обнаружили ее, когда при помощи металлодеректора проверяли участок дороги. Взрыв мог повредить жилые дома неподалеку, а воронка — разрушить дорогу. Поэтому боеприпас обезвредили, увезли на полигон и уничтожили.

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За последнюю неделю инженерно-саперные подразделения Росгвардии нашли свыше 800 опасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды разного калибра, противопехотные и противотанковые мины, взрыватели, выстрелы к гранатометам. Специалисты заявили, что иногда противник оставлял боеприпасы в неизвлекаемом положении — подкладывал под них мины-«сюрпризы».

Ранее тайники с боеприпасами и оружием нашли в ЛНР, сообщили «Известия». Украинские военные спрятали в нежилых зданиях противотанковый гранатомет RPG-75M, мины с взрывателями, огнестрельное оружие, гранаты и патроны.