Подростки под Кировом похитили двоих сверстников и держали их в подвале

В Кировской области полиции удалось освободить двух пленников-подростков, которых несколько дней держали взаперти сначала в подвале, а потом в квартире. По версии следствия, обоих похитили их же сверстники, мотивы пока неизвестны.

О произошедшем сообщили в региональном следственном управлении СК. По версии следствия, подростки сговорились и похитили двух юношей 17 и 18 лет из города Яранска Кировской области. Сначала пленников держали в подвале, а потом решили перевезти их в другой город — Чебоксары. Там подростков заперли в одной из квартир и никуда не выпускали.

Через некоторое время о ситуации стало известно, похищенных освободили сотрудники полиции. Они осмотрели квартиру, где находились пленники, побеседовали с возможными свидетелями.

«Задержаны двое подозреваемых: 15-летний и 18-летний жители Яранска. По месту их жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении регионального СУ СК.

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