Арестованный в Нижнем Новгороде 51-летний мужчина, который увел семилетнего ребенка с детской площадки к себе домой и искупал, заявил на допросе, что просто пожалел мальчика. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил Life.

Нижегородец, задержанный по подозрению в похищении мальчика, рассказал, что проходил мимо детской площадки и увидел немытого маленького мальчика, который играл один. Мужчине стало его жалко.

Он подошел и спросил, не хочется ли ему есть. Мальчик ответил утвердительно. И тогда подозреваемый пригласил его к себе домой. Когда они подходили к дому, их попытались остановить подростки. Они говорили, что это чужой ребенок, но тот послал их и «сказал, что он педофил».

Когда мужчина привел мальчика в квартиру, там находилась его сожительница. Женщина не удивилась такому юному гостю. Она рассказала полицейским, что этот мужчина очень сердобольный. Только раньше он приводил домой бабушек и дедушек.

Дома мужчина помыл ребенка, обернул в полотенце и угостил булочкой. Он уже собирался постирать его одежду, но затем в дверь постучались его родители и полицейские.

По факту произошедшего завели дело по статье о похищении несовершеннолетнего.