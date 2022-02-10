Подросткам из Канска вынесли приговор по делу о терроризме 10 февраля. Восточный окружной военный суд отправил одного из них в колонию на пять лет.

Никиту Уварова признали виновным по статье 205.3 УК РФ — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Помимо срока, Уваров получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Его защиту проводит адвокат Владимир Васин.

Двух других подсудимых, как уточнил Чиков, освободили от уголовной ответственности по этой статье, потому что они оказали содействие следствию, что предполагает примечание к ней. Они получили условные сроки за статью по обороту взрывчатых веществ, уточнил Telegram-канал Baza.

По данным следствия, молодые люди объединились еще в 2019 году, чтобы заниматься террористической деятельностью в будущем. Они готовили взрывчатку и испытывали ее потом на пустырях и в заброшенных зданиях. Их задержали в 2020 году, после того как заметили расклеенные листовки в поддержку Азата Мифтахова.