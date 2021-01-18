Аспиранта МГУ приговорили к 6 годам колонии за нападение на офис «Единой России»

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на офис «Единой России».

В вердикте, который вынес Головинский суд Москвы, Мифтахову вменили «хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти». Совершено оно было с используемым в качестве оружия предметом.

«Назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Два других фигуранта дела — Елена Горбань и Андрей Ейкин — получили четыре и два года условно соответственно.

Мифтахов, уточнили в суде, из преступного умысла допустил «хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти». Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы до семи лет.

Мотивом совершения преступления, установили в суде, оказалась «политическая ненависть», уточнило РИА «Новости».

Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года, заподозрив в изготовлении взрывчатки. В итоге ему предъявили обвинение в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору, как и предполагаемых соучастников студента Горбань и Ейкина.