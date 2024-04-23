Эксклюзив 23 апреля 2024, 06:52 Подростка в Москве госпитализировали из-за травмы в промежности Источник «360»: в Москве половой орган подростка застрял в машинке для ногтей РИА «Новости»

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Ночью 22 апреля спасателей вызвали в Крылатское на западе Москвы. Половой орган подростка пострадал от машинки для стрижки ногтей, сообщил источник «360».

Вызов поступил в 23:16, помощь потребовалась в квартире дома по улице Крылатские Холмы. Машинка для стрижки ногтей зажевала крайнюю плоть 13-летнего мальчика. Спасатели разобрали устройство и освободили половой орган. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь и увезла пострадавшего в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

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