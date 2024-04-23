Эксклюзив 23 апреля 2024, 04:39 «Держит всех в страхе». Бизнесмен с родственниками избил подростков в Башкирии Отец пострадавшей девушки поделился подробностями избиения подростков в Башкирии РИА «Новости»

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Башкирский бизнесмен со своими сыновьями-боксерами и другими родственниками избил группу подростков в селе Иглино. Расправа происходила на главной площади поселка, прямо напротив администрации и отделения полиции, на глазах у десятков местных жителей. При этом нападавшие были абсолютно уверены в собственной безнаказанности, рассказал «360» отец пострадавшей девушки Рустам С.

Конфликт на дороге

По словам мужчины, конфликт местного бизнесмена Рауфа Габдуллина с группой подростков произошел на одной из сельских улиц. Молодые люди шли по дороге, так как тротуары в Иглине есть не везде. Видимо, это и разозлило ехавшего на внедорожнике бизнесмена.

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Он резко остановился у толпы подростков и возмутился, что они не там ходят. Когда кто-то из толпы ему ответил, он выскочил из машины вместе с двумя сыновьями, которые являются кандидатами в мастера спорта по боксу. Последние начали бить одного из подростков, а затем скинули его с обрыва у дороги высотой четыре-пять метров.

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За товарища вступился другой юноша — Егор. Тогда боксеры переключились на него. Девушка Егора Лейла пыталась защитить молодого человека и снимала происходящее на телефон.

«У нее был телефон как раз Егора. Тут один из сыновей подскочил, сказал: „Ах, ты снимаешь!“. Схватил телефон этот и со всего маху ударил об асфальт — разбил. А она своим телефоном продолжила снимать. Потом заметила жена этого депутата. Выскочила из машины, стала вырывать у нее из рук телефон, схватила за волосы», — рассказал собеседник «360».

Никто не вызвал полицию

На этом конфликт не закончился. Егора и Лейлу затащили в машину и увезли на центральную площадь Иглина в 100 метрах от здания районной администрации и в 200 метрах от отдела полиции.

Там их ждали не менее 15 человек и начали избивать их по кругу. Дочь прямо на него ложилась, ее оттаскивали в сторону и били молодого человека. Это продолжалось несколько минут на глазах не менее сотни людей — вечером у нас там много людей собираются в выходные. Никто не вызвал полицию, никто не заступился даже. Рустам С.

По словам отца пострадавшей девушки, в этот момент на площади находился сотрудник полиции в гражданском. И он бездействовал.

Никто ничего ему не сделает

Собеседник «360» рассказал, что Рауф Габдуллин на площади бил и Лейлу — отвесил ей несколько сильных ударов по лицу.

Он говорил, что у него тут куплена вся власть и полиция ничего ему не сделает. <…> Ему плевать на власть. Ему плевать на все. Он привык наводить здесь порядок. Мы никогда не сталкивались, мы тут пятый год живем. А тут впервые столкнулись со вседозволенностью и безнаказанностью, который ощущает этот человек и вся банда с ним, которая издевалась над этими ребятами. Рустам С.

Один из родственников Габдуллина Ислам несколько раз ударил Егора и выбил ему зубы. После этого молодых людей снова загрузили в машину и выкинули в районе улицы Крупской. Оттуда избитые подростки смогли добраться до больницы.

У парня сотрясение мозга, рваные раны и выбитые зубы. Его госпитализировали. У девушки – ссадины и гематомы на лице. Также, по словам ее отца, ей нужна помощь психолога.

Вылавливали по одному

Остальным подросткам, которые столкнулись с Габдуллиным, тоже не поздоровилось. Родственники и помощники бизнесмена на машинах вылавливали ребят и били.

Кого-то вытаскивали прямо из дома, при родителях, грузили в багажник и увозили — вы представляете? Рустам С.

Бойцовский клуб

Ночью пострадавшие подростки вместе с родителями написали заявление в полицию. Туда вызвали одного из нападавших — Ислама. Он приехал к отделению с несколькими машинами «сопровождения» и начал провоцировать пострадавших на драку.

РИА «Новости»

«„Если надо, сейчас 200 человек пехоты здесь поставлю“. По свистку готов был 200 человек вызвать», — вспоминает собеседник «360».

Сам Габдуллин занимается развитием бокса в селе Иглино. По мнению отца пострадавшей девушки, он и его родственники тренируют молодчиков, готовых по их указке избить любого местного жителя.

Молодежь, оказывается, уже давно под страхом ходит, несколько лет, боятся слово сказать. Эта таджикская диаспора держит всех в страхе. <…> Они, наверное, тренируются там, а отрабатывают удары на молодежи нашей, иглинской. Рустам С.

Собеседник «360» добавил, что родители пострадавших подростков опасаются за жизни своих детей. Кроме того, они планируют написать в прокуратуру Башкортостана и прокуратуру России жалобу на бездействие местных правоохранителей.