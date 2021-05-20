Подростка в амуниции и с кобурой задержали у школы в Петербурге. Фото
В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, который пришел в школу в форме, похожей на амуницию силовиков, и пистолетом. По словам школьника, повторять казанскую трагедию он не планировал, костюм он надел ради фотосессии. В распоряжении «360» оказалось фото оружия.
Подростка на входе остановили росгвардейцы. Он им рассказал, что хотел сделать несколько фотографий. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
«О подозрительном человеке сообщили очевидцы. Зайти в школу он не пытался. Предварительно, парень несовершеннолетний, что он там делал, выясняется», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник, у подростка изъяли страйкбольный пистолет.
В Казани 11 мая в школу № 175 пришел с оружием бывший ученик Ильназ Галявиев. Он убил из ружья девять человек, в том числе семерых восьмиклассников, ранил больше 20. После задержания Галявиев заявил, что он бог и ненавидит всех. После стрельбы в соцсетях стали появляться ролики, в которых дети ассоциируют себя со стрелком, романтизируют и идеализируют его. Психологи посоветовали родителям не ругать ребенка, а поговорить с ним.