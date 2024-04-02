Происшествия 02 апреля 2024, 10:10 Подростка похитили и подожгли во Владимирской области Троих подозреваемых в похищении подростка задержали во Владимирской области РИА «Новости»

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Во Владимирской области полиция задержала троих подростков по подозрению в поджоге и похищении сверстника. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, вечером 16 марта в поселке Никологоры к 17-летнему местному жителю приехали трое знакомых и позвали его гулять.

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Мать пострадавшего рассказала журналистам, что эта троица насильно затащила сына в автомобиль и привезла в безлюдное место. Там молодые люди, вооружившись битами, стали избивать подростка, а затем облили жертву горючей жидкостью и подожгли. В перерывах между побоями мальчика возили по району в багажнике.

Один из местных подростков увидел это и рассказал матери, та обратилась в полицию. Разыскиваемый автомобиль ВАЗ-2114 удалось быстро обнаружить. Водителю приказали остановиться, но он проигнорировал требование правоохранителей. Погоня продолжалась недолго: находившиеся в салоне бросили машину и разбежались.

Пострадавший подросток лежал в багажнике без сознания и истекал кровью, рассказала РИА «Новости» его мать. Мальчика увезли в больницу с ожогами второй степени, сотрясением мозга и травмами.

По подозрению в похищении задержали двоих несовершеннолетних и 19-летнего молодого человека.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки ограбили двух мужчин. Злоумышленники избили потерпевших и отняли у них деньги.