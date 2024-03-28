Криминал 28 марта 2024, 14:59 Нападавших на случайных прохожих подростков задержали в Санкт-Петербурге МВД: компания подростков избила и ограбила 2 прохожих в Санкт-Петербурге

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В Красногвардейском районе подростки напали на двух мужчин, избили и отобрали деньги. Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемых в хулиганстве, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Первого пострадавшего парни 16-17 лет встретили около дома по Муринской дороге. Мужчина припарковал машину и шел к подъезду, когда к нему подбежали, спровоцировали конфликт и избили. В качестве трофея один из нападавших забрал шесть тысяч рублей.

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На второго мужчину набросились у соседнего дома. Он стоял со знакомыми у подъезда. Нападение оказалось таким внезапным, что петербуржец не успел среагировать. Из-за многочисленных ушибов и ссадин ему пришлось обратиться в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство». Подростков разыскали. Оказалось, что двух из них в начале марта обвиняли в грабеже. Парней задержали.

Похожие случаи происходили в Белгороде в январе, сообщил RT. Подростки избивали случайных прохожих. Возбудили уголовное дело.