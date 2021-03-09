Подростка задержали в Пензе по подозрению в подготовке массового убийства. По сведениям от источников, 16-летний юноша планировал расстрелять одноклассников из ружья, сообщил Telegram-канал Baza.

Молодой человек, проживающий в селе Верхний Ломов, рассказал о своих планах расправы над одноклассницами администратору одной из групп в соцсетях. Подросток заявил, что хочет «наказать» своих сверстников, которые относятся к нему без должного уважения, и устроить расстрел. Мальчик рассказал, что дома у него есть ружье, которое осталось от деда, а порох он раздобудет у дяди.

Правоохранителям стало известно о планах юноши и они задержали его. Оперативники провели у него дома обыск, в ходе которого обнаружили то самое ружье. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статьям о приготовлении к убийству и террористическом акте.

В 2020 году в Красноярске 14-летний подросток готовил нападение на свою школу. Но из-за коронавируса всех перевели на дистанционное обучение, и трагедии удалось избежать.