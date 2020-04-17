Подросток из Красноярска перенес атаку на школу из-за коронавируса

Нападение на школу Красноярска, которое готовил 14-летний подросток, не состоялось из-за перехода на дистанционное обучение. Молодой человек отложил свои планы из-за коронавируса.

К вооруженному нападению подозреваемый готовился четыре месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю. Изначально атака на школу должна была произойти 19–20 апреля.

«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — подчеркнули силовики.

Для борьбы с распространением коронавируса российские школы перевели на дистанционное обучение. Такой формат может сохраниться вплоть до сентября.

Сотрудники ФСБ задержали юного жителя Красноярска накануне. У него изъяли обрез охотничьего ружья, патроны, похожие на самодельную взрывчатку предметы, средства связи и личные дневники. В последних была информация о преступлении, которое собирался совершить школьник.

Подростка допросили. Парень признался, что и обрез, и взрывные устройства были ему нужны для «расстрела школы».

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Школьника подозревают в приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывных устройств.