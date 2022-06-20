Подростка госпитализировали после поездки на крыше электрички в Москве

Двенадцатилетний подросток попал в больницу после того, как решил проехать на крыше поезда по маршруту «Щелково-Москва». В результате его ударило током. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО.

«На станции Ростокино Ярославского направления МЖД с крыши электропоезда сообщением Щелково-Москва с признаками травмирования электрическим током снят и госпитализирован 12-летний подросток», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, пассажиры электропоезда услышали хлопок и сообщили об этом машинисту. В результате на крыше электрички нашли раненого подростка.

Транспортная полиция и следователи начали расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что штраф для граждан, которые решат прокатиться на поезде, зацепившись за него с внешней стороны, увеличился со 100 рублей до суммы от двух до четырех тысяч рублей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Также ответственность понесут лица, которые решат прокатиться на переходной площадке или крыше.