Путин подписал закон об ужесточении штрафов для «зацеперов»

Штраф для граждан, которые решат прокатиться на поезде, зацепившись за него с внешней стороны, увеличился со 100 рублей до суммы от двух до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации.

Прежний штраф в 100 рублей был определен первоначальной редакции КоАП России и не менялся на протяжении последних 20 лет.

Также ответственность понесут лица, которые решат прокатиться на переходной площадке или крыше.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считал, что одним повышением штрафа не избавиться от подобных инцидентов. Он предлагал также усилить разъяснительную работу с помощью социальных роликов о возможных последствиях «зацепинга».