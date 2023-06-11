Эксклюзив 11 июня 2023, 11:26 Подпрыгнул на кровати от взрыва. Житель Стрелковки — о падении дрона близ деревни Последствия падения дрона близ калужской Стрелковки сняли на видео

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На месте падения беспилотника около деревни Стрелковки Калужской области работают сотрудники полиции, ФСБ и МЧС. При необходимости людям окажут всю необхордимую помощь, рассказал «360» глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.

«Помощь будем оказывать, мы все на месте. И я, и заместитель. Работают сотрудники полиции, МЧС, ФСБ. При необходимости вся помощь будет оказана», — уточнил он.

Суйярко отметил, что в результате падения дрона никто не пострадал, но в одном из зданий выбило стекла.

ЧП произошло минувшей ночью. По словам одного из местного жителей, он слышал громкий взрыв.

«Подпрыгнул на кровати. Было типа взрыва сильного. Я спал в этот момент. На место не ходил, туда не пускают», — поделился мужчина.

О происшествии близ Стрелковки ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла», — написал он в своем Telegram-канале.