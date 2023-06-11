Происшествия 11 июня 2023, 05:36 Беспилотник упал в Калужской области Глава Калужской области Шапша: беспилотник упал около деревни Стрелковка РИА «Новости»

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Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших при происшествии нет.

Неизвестный беспилотник упал около деревни Стрелковка.

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«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал губернатор Калужской области.

Это не первый подобный случай в области. Утром 5 июня на трассе М3 «Украина» на расстоянии 16 километров друг от друга рухнули два беспилотника. Детонации не произошло, уточнял Шапша. Экстренные службы оперативно оцепили территорию. Для автомобилистов были организованы альтернативные пути объезда места происшествия.

Днем 9 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Курске. БПЛА рухнул в резервуарном парке, уточнил губернатор региона Роман Старовойт. Жертв при происшествии нет, также дрон не повредил никакие объекты. Жители города написали в соцсетях, что видели, как над хутором Черниченские Дворы в Медвенском районе области пролетел беспилотник. По их словам, он следовал с стороны Белгорода.