Подпольных оружейников задержали в 21 регионе России

ФСБ провела в 21 регионе России массовую операцию против нелегальных мастерских по восстановлению боевых свойств гражданского оружия. Всего было ликвидировано 17 мастерских.

Российская Федеральная служба безопасности при поддержке МВД и Росгвардии пресекла деятельность подпольных мастерских по восстановлению боевых свойств гражданского оружия в 21 субъекте страны. За ноябрь прошли рейды по адресам 85 нелегальных оружейников.

В итоге из незаконного оборота изъяли 353 «огнестрела» как отечественного, так и иностранного производства, включая пулеметы и автоматы, карабины, винтовки, а также артиллерийские боеприпасы. Всего было ликвидировано 17 подпольных мастерских .Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

Ранее житель Свердловской области был задержан за хранение оружия. Дома у жителя поселка Красного при обыске обнаружили два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотики.