Житель Свердловской области задержан за хранение взрывчатки

Житель Сверловской области задержан за хранение оружия. Также при обыске у него нашли наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на УФСБ России по Центральному военному округу.

Дома у жителя поселка Красный при обыске обнаружили два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотики. Подозреваемый задержан и ожидает суда.