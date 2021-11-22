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    22 ноября 2021, 16:47

    Житель Свердловской области задержан за хранение взрывчатки

    ФСБ обнаружила дома у жителя Свердловской области артиллерийские снаряды, патроны и наркотики — УФСБ

    Полина Гребенщикова

    Житель Сверловской области задержан за хранение оружия. Также при обыске у него нашли наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на УФСБ России по Центральному военному округу.

    Дома у жителя поселка Красный при обыске обнаружили два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотики. Подозреваемый задержан и ожидает суда.