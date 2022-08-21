Подозрительный случай произошел на парковке у машины Дарьи Дугиной перед взрывом

За несколько часов до гибели политолога Дарьи Дугиной на парковке, где стоял ее внедорожник, произошел странный эпизод, сообщил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Он также был участником фестиваля «Традиция», возвращаясь с которого погибла девушка.

В субботу, 20 августа, Хасавов припарковал свою машину у въезда на VIP-стоянку, на которой были припаркованы авто общественного деятеля Александра Дугина и его дочери Дарьи. Там к нему подошел парень, который задавал «уйму вопросов». Молодой человек «был как будто одним из волонтеров, стоявших чуть поодаль со списками, но оранжевой футболки фестиваля на нем не было», написал Хасавов на своей странице во «Вконтакте».

Парень интересовался у посетителя фестиваля стоимостью его авто, чем он его заправляет, также молодого человека интересовало российская это или иностранная машина.

«Что это было? Задерживал он мое внимание или просто решил неудачно пошутить? Уверен, компетентные органы уже общаются с волонтерами на парковке, и доподлинно знаю, что уже запрашивают у собственников автомобилей записи с видеорегистраторов», — написал Хасавов.

По данным СМИ, отец погибшей философ Александр Дугин перед гибелью дочери получал угрозы с Украины. Мужчина уже побеседовал со следователями и рассказал им об этом. По факту смерти Дугиной СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.