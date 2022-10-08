Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 15:01

Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

Мир

08 октября 2022, 14:59

Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту

Реклама

Транспорт

08 октября 2022, 14:40

Минтранс пообещал восстановить движение поездов по Крымскому мосту к вечеру

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:36

«Сын знает: я еду защищать его, маму и Отчизну». Доброволец рассказал, зачем отправился на мобилизацию

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:22

Очереди в продуктовых магазинах и на заправках в Севастополе показали на видео

Власть

08 октября 2022, 14:20

Лавров предупредил, что терпение России не безгранично

Происшествия

08 октября 2022, 14:19

Взрыв на Крымском мосту. Главное к этому часу

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:06

Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту

Важное

08 октября 2022, 13:59

Следствие установило хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту

Происшествия

08 октября 2022, 15:01

Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

МВД: один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой

Читать 360tv в

Одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске Оренбургской области доставили в отдел полиции. Второй при задержании покончил с собой, написал ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Подозреваемых обнаружили в автомобиле.

Реклама

«Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября», — рассказала она.

Реклама

На месте происшествия нашли два пистолета и сумку с деньгами. По словам Ирины Волк, оперативно-разыскные мероприятия не прекращаются.

Вчера утром вооруженные грабители напали на инкассаторов, находящихся при исполнении обязанностей, ранили одного из них в туловище, забрали деньги и скрылись. Пострадавший умер в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и разбое, совершенном группой лиц.

Ограбления

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама