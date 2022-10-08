Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании МВД: один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой

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Одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске Оренбургской области доставили в отдел полиции. Второй при задержании покончил с собой, написал ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Подозреваемых обнаружили в автомобиле.

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«Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября», — рассказала она.

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На месте происшествия нашли два пистолета и сумку с деньгами. По словам Ирины Волк, оперативно-разыскные мероприятия не прекращаются.

Вчера утром вооруженные грабители напали на инкассаторов, находящихся при исполнении обязанностей, ранили одного из них в туловище, забрали деньги и скрылись. Пострадавший умер в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и разбое, совершенном группой лиц.

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