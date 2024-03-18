Происшествия 18 марта 2024, 09:49 Подозреваемый в изнасиловании уральский школьник свалил всю вину на друзей Ura.ru: участник скандала с групповым сексом на Урале обвинил во всем друзей РИА «Новости»

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Один из школьников, которых подозревают в изнасиловании 11-летней девочки в Первоуральске, не признал своей вины. Подросток утверждает, что попал в скандал с групповым сексом благодаря приятелям, сообщило Ura.ru.

По данным издания, школьник признался, что познакомил друзей с этой девочкой, но во время оргии его не было. По какой причине его втянули в скандал, он не знает.

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Источник также рассказал журналистам, что дети распивали вместе алкоголь, а после занялись групповым сексом в подъезде дома, где живет девочка.

Таким образом, она поздравила старших мальчиков с 23 февраля. Всего на вечеринке было пятеро восьмиклассников, но двое якобы ушли. Один из участников оргии снял весь процесс на камеру смартфона. Ролик увидела его мать, после этого против троих подростков возбудили уголовное дело.