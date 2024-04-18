Важное 18 апреля 2024, 17:05 Подозреваемых в убийстве из-за парковки задержали в Москве Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве РИА «Новости»

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По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве, сообщил источник «360». Официальной информации по этому поводу не поступало.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о 22-летнем Шахине Аббасове и его друге. Злоумышленников доставят в Следственный комитет для допроса. Мужчин поймали на улице Большие Поля.

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Немногим ранее в Москве задержали отца подозреваемого по делу об убийстве молодого человека. Резонансное преступление совершили накануне. Мужчины повздорили из-за припаркованной машины. Один из участников конфликта накинулся на оппонента с заточкой. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.