Происшествия 16 апреля 2024, 20:21 Подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи задержали Следком: в Сочи задержали фигуранта дела о гибели участника команды КВН

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Следствие задержало уроженца Дагестана, являющегося фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью кавээнщику, который умер в Сочи. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем по неосторожности его смерть», — передали в СК.

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По версии следствия, ночью 18 января 2024 года возле гостиницы на Черноморской улице в результате словесной перепалки мужчина избил 31-летнего оппонента, а после скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу, где тот вскоре скончался от последствий черепно-мозговой травмы. Мужчина впал в кому и умер, так и не придя в сознание.

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибший был игроком команды КВН «Южная столица». Его друг рассказал, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели конфликтующих молодых людей на улицу, как собак, чтобы те дрались там. Еще один товарищ убитого, сообщил, что погибший вообще был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.