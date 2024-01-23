Криминал 23 января 2024, 13:47 Уголовное дело возбудили в Сочи после смерти Амирана Геворкяна СК возбудил уголовное дело после смертельной драки кавээнщиков в Сочи РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти комика Амирана Геворкяна в результате полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ночью 18 января у отеля на улице Черноморской в Сочи между двумя мужчинами произошел конфликт. Речь идет о бывшем игроке команды КВН «Южная столица» Амиране Геворкяне и кавээнщике из команды «Лахмаджу» из Дагестана Артуре Расулове. В итоге перепалка переросла в драку.

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Один из участников потасовки ударил своего 31-летнего оппонента по голове.

«Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался через несколько дней в результате полученных повреждений», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали раненому в Сочи юмористу открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы. Геворкян впал в кому. Он умер через несколько дней, так и не приходя в сознание.