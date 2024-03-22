Происшествия 22 марта 2024, 19:22 Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали во Вьетнаме Вьетнам выдаст России подозреваемого в тройном убийстве в Наро-Фоминском округе Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Во Вьетнаме по запросу российского Интерпола задержали Михаила Борзых — обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье. В скором времени его привезут в Москву, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, Вьетнам выдаст задержанного Борзых. Российские полицейские будут сопровождать его до Москвы.

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В феврале в Тверском суде Борзых заочно арестовали по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте оружия.

Седьмого февраля в жилом доме, расположенном в деревне Свитино в Наро-Фоминском округе, нашли три женских трупа. На телах обнаружили огнестрельные ранения. Из дома вынесли ценные вещи, а также угнали машину хозяйки жилища.

РИА «Новости» уточнило, что подозреваемый мог расправиться с женщинами из-за долга. Убитая хозяйка дома владела компанией по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварней в Краснодарском крае. Предполагаемый убийца раньше работал в УГИБДД Подмосковья.

Ранее в Московской области местного жителя заподозрили в убийстве знакомой во время застолья. Предположительно, он зарезал подругу в деревянной постройке в деревне Старониколаево.