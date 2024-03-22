Происшествия 22 марта 2024, 13:58 Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья Следователи предъявили обвинение жителю Подмосковья за убийство знакомой Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

Жителю Рузского городского округа предъявили обвинение в убийстве знакомой. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 43-летнего мужчину взяли под стражу.

По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.

Реклама

«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы и скрылся с места преступления», — передали в Следкоме.

Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.

Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За это она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.