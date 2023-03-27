27 марта 2023, 17:08
Подозреваемого в терроризме жителя Токмака задержали в Запорожье
СК: жителя Токмака задержали в Запорожье по подозрению в терроризме
Жителя Токмака задержали в Запорожской области, его подозревают в терроризме. Об этом сообщили в СК России.
В ведомстве уточнили, что преступление выявили сотрудники УФСБ России и полиции Запорожья. По версии следствия, год назад, в начале апреля, фигурант передал знакомому компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
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Применить бомбу планировали при нападении на блок-пост российских военных. Преступление не было доведено до конца по независящим от членов преступной группы обстоятельствам.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в Следкоме.
Ранее СК и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наемников в ВСУ. Во время следственных действий с потерпевшими продолжает поступать информация о преступлениях, которые совершали боевики.
Терроризм
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