Общество 22 марта 2023, 11:21 СК и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наемников в ВСУ СК сообщил о создании с ФСБ группы для расследования фактов вербовки наемников в ВСУ freepik

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Следственный комитет совместно с ФСБ создал рабочую группу, которая будет заниматься вопросами расследования фактов вербовки участвующих в боях за ВСУ наемников. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram.

«Сформирована совместная рабочая группа СКР и ФСБ России по вопросам расследования фактов вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне ВСУ», — сказано в сообщении.

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По данным СК, во время следственных действий с потерпевшими продолжает поступать информация о преступлениях, которые совершали бойцы ВСУ. Одна женщина рассказала, что украинские военные задержали ее брата с позывным Кипиш.

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«Увидев в паспорте задержанного сведения о регистрации в Донецке, он расстрелял его из автомата», — добавили в Следственном комитете.

К убийству причастен некий гражданин Миненко, который в момент задержания указал ложные данные. Таким образом он хотел скрыть свою связь с «Азовом»*. Мужчина привлечен к уголовной ответственности, расследование продолжается.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.