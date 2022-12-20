Эксклюзив 20 декабря 2022, 17:03 Подозреваемого в стрельбе по подросткам в Петербурге мужчину задержали Полиция Петербурга задержала подозреваемого в нападении на подростков мужчину

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В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз выстрелил из пистолета во время конфликта с группой подростков. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него оружие, сообщили в пресс-службе МВД.

«В Гатчинском районе Ленинградской области городе в Коммунар задержали ранее неоднократно судимого 47-летнего мужчину. У него изъят охолощенный пистолет», — рассказали в полиции.

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Правоохранители уточнили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Вечером 17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что между водителем автомобиля Peugeot у дома № 42 по Новоизмайловскому проспекту и группой молодых людей произошел конфликт. Один из подростков распылил перцовый баллончик, в ответ мужчина выстрелил из сигнального пистолета.

Ссора между подростками и хозяином иномарки едва не переросла в драку. Разъяренный мужчина грубо схватил двух несовершеннолетних. В этот момент один из подростков и воспользовался перцовым баллончиком.