18 декабря 2022, 00:21
Мужчина в Петербурге выстрелил из пистолета в подростков
Неизвестный в Петербурге выстрелил из пистолета в группу подростков
Мужчина в Петербурге выстрелил несколько раз из пистолета в толпу подростков. Инцидент произошел вечером 17 декабря, сообщил телеканал «78».
По данным СМИ, конфликт между подростками и мужчиной произошел около 19:00 на Новоизмайловском проспекте. На видео разъяренный мужчина схватил двух несовершеннолетних. В этот момент один из подростков воспользовался, вероятно, перцовым баллончиком. В ответ мужчина открыл огонь. Информации о пострадавших нет.
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Ранее сообщалось, что в одном из дворов в Екатеринбурге произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. В результате инцидента пострадал 19-летний парень. Правоохранители задержали двух человек.
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