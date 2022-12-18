Происшествия 18 декабря 2022, 00:21 Мужчина в Петербурге выстрелил из пистолета в подростков Неизвестный в Петербурге выстрелил из пистолета в группу подростков

Читать 360tv в

Мужчина в Петербурге выстрелил несколько раз из пистолета в толпу подростков. Инцидент произошел вечером 17 декабря, сообщил телеканал «78».

По данным СМИ, конфликт между подростками и мужчиной произошел около 19:00 на Новоизмайловском проспекте. На видео разъяренный мужчина схватил двух несовершеннолетних. В этот момент один из подростков воспользовался, вероятно, перцовым баллончиком. В ответ мужчина открыл огонь. Информации о пострадавших нет.

Реклама

Ранее сообщалось, что в одном из дворов в Екатеринбурге произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. В результате инцидента пострадал 19-летний парень. Правоохранители задержали двух человек.

Реклама