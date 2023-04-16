16 апреля 2023, 11:19
Уголовное дело завели в Москве из-за видео с осквернением Корана
МВД: уголовное дело возбудили в Москве после публикации видео с осквернением Корана
Уголовное дело завели после появления в Сети видеоролика с осквернением Корана, снятого, предположительно, на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеоматериал, на котором запечатлено осквернение Корана. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Реклама
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, добавили в главке.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале также сообщал о начале мероприятий по поиску автора ролика. По его словам, священную книгу мусульман сожгли на берегу Белого озера в столице.
Кадыров отметил, что авторы видеоматериала хотели спровоцировать как мусульманское население России, так и православное.
МВД РФ
Коран
Москва 2023
Реклама
Реклама