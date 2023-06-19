Эксклюзив 19 июня 2023, 12:08 Поднялась температура. Отец — о состоянии сына, сбитого полицейским на электросамокате в Петербурге Отец рассказал о состоянии сына, которого сбил полицейский на самокате в Петербурге

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Полицейский во время отдыха в Санкт-Петербурге поехал на электросамокате через пешеходную зону фонтана и сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы. Его отец рассказал «360» о состоянии сына.

Телеканал «360»

«Вчера, на вторые сутки после получения увечий, он смог сделать несколько глотков смеси „Малоежка“. Сейчас прием врача будет. У сына температура поднялась под утро. Сейчас собираюсь туда ехать, везти жидкие супы», — отметил отец школьника.

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Он обратил внимание, что сын получил двойной передом нижней челюсти со смещением. Мальчику предстоит очень сложная операция. Кроме того, у ребенка сильнейшая гематома на ноге.

«Я стоял в „сухой зоне“ фонтана, а он там бегал между струями», — пояснил мужчина.

Он рассказал, что сбивший ребенка правоохранитель пытался извиниться и предложил свою помощь.

Капитан полиции служит дежурным в ИВС в Новосибирске. Он приехал в Северную столицу провести отпуск.