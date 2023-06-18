18 июня 2023, 20:28
Полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в Петербурге
Полицейский на отдыхе в Санкт-Петербурге на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил открытый двойной перелом челюсти, сообщи Telegram-канал Baza.
Капитан полиции, работающий дежурным в ИВС в Новосибирске, во время отдыха в Северной столице катался на арендованном электросамокате по парку. Попытавшись срезать дорогу через фонтан, наехал на восьмилетнего ребенка.
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В результате столкновения ребенок получил серьезные травмы: двойной открытый перелом челюсти и выбитый зуб. На крик мальчика прибежал отец, вызвал скорую и не согласился на «мировую», которую предложил отпускник.
Скорая увезла ребенка, врачи оценили его состояние как средней тяжести. Мальчику предстоит операция и долгое восстановление. Правоохранители взяли на экспертизу биоматериал своего новосибирского коллеги. Предстоит выяснить, был ли полицейский пьян и каковы его навыки управления электросамокатом.
Санкт-Петербург
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Полиция
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