Подмосковный ТЦ залило из-за прорыва трубы. Видео

В Наро-Фоминске произошел потоп в одном из торговых центров. Из-за прорыва трубы затопило ТЦ «Емеля». Продукцию удалось спасти, рассказал «360» представитель комплекса.

Вода по расположенному в Селятино торговому центру разлилась накануне. Последствия произошедшего уже устранили.

«Сорвало внутренний водосток. <…> Не сильно [затопило], вода была только на полу, товар подняли наверх. Он стоит на поддонах, убрали быстро», — подчеркнули в ТЦ.

Внутренние водостоки собеседник «360» назвал слабым местом и отметил, что коммунальные аварии, к сожалению, случаются.

В начале июня в Ростове-на-Дону из-за сильного дождя затопило подъезд девятижтажки. Спасатели плыли к дому на лодке.