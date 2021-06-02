Подъезд девятиэтажки затопило в Ростове-на-Дону после ливня

В Ростове-на-Дону подъезд девятиэтажки затопило после сильного дождя. Спасателям пришлось к дому подплывать на лодке.

Ливень обрушился на Ростов-на-Дону вечером 1 июня. В городе затопило дороги и дворы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В Ростове-на-Дону, проспект Ленина, 109/5, в 05:00 поступило сообщение, что из-за обильных осадков подтоплена придомовая территория девятиэтажного жилого дома. Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров. Проводятся работы по откачке воды», — сообщили в ведомстве.

Ликвидируют последствия сильного дождя 23 человека, задействовано девять единиц техники.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, непогода сохранится до 3 июня. Местами по Ростовской области ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20-23 метров в секунду.

В конце мая с непогодой столкнулись жители Симферополя. В городе 29 мая выпало больше месячной майской нормы. Многие легковые машины затопило, вода просочилась в торговые центры и магазины. Дренажная сеть в городе не справлялась с отводом воды. Из-за сильного ветра на некоторых улицах упали деревья, были повреждены автомобили.