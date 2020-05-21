Подмосковный школьник разбился на машине родителей. Он забрал ключи от авто, пока те спали

Девятиклассник из подмосковной деревни Ермолино решил покататься на машине отца. Прав у него не было, поэтому школьник решил дождаться, когда родители уснут, и забрал ключи от авто. Поездка была недолгой. Машина улетела в кювет, мальчик погиб на месте.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, трагедия случилась на автодороге Хабарово — Есаулово поздно ночью. Подросток, видимо, не справился с техникой и съехал на скорости с шоссе. Машина перевернулась, в итоге мальчик умер. Ему не было и 16 лет.

Позже выяснилось, что родители не знали о планах подростка. Они спали дома. Сын забрал ключи и сел за руль машины, никого не предупредив о своей поездке. Полиция проводит проверку.

Ранее подобный случай произошел в Томске. Там 10-летний ребенок сел за руль отцовского внедорожника. Причем в машине он был не один, а со своей младшей сестрой. Дети проехались по оживленным дорогам, выезжая на встречку, и в итоге вылетели на железнодорожные пути. Они каким-то чудом не пострадали. Оказалось, что родители оставили сына в машине присмотреть за сестрой, но не ожидали, чем это может закончиться.