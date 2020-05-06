Четвероклассник из Томска угнал у отца внедорожник и прокатил на нем младшую сестру

В Томске 10-летний мальчик сел за руль отцовского внедорожника. Вместе с младшей сестрой он проехался по городским улицам, не справился с управлением и вылетел на железнодорожные пути. Оба ребенка остались живы.

Иномарку Toyota Highlander полицейские обнаружили на улице Мичурина еще 4 мая. На месте водителя, уточнил портал «Провинция.ру» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД, сидел школьник. На пассажирском сиденье он вез четырехлетнюю сестру.

Четвероклассник взял ключи от машины, когда родителей не было дома, и решил покататься. В городе, судя по размещенному в Сети видео, мальчик держался очень уверенно. Он довольно быстро ехал по оживленной улице и лихо обгонял другие транспортные средства. Вояж закончился, когда школьнику не удалось вписаться в правый поворот. Он застрял на рельсах, где его и нашли сотрудники полиции.

Детям оказали медицинскую помощь на месте — госпитализация им не потребовалась. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мама и папа вместе отправились в магазин, оставив четырехлетнюю девочку под присмотром старшего брата.