Четвероклассник из Томска угнал у отца внедорожник и прокатил на нем младшую сестру
Иномарку Toyota Highlander полицейские обнаружили на улице Мичурина еще 4 мая. На месте водителя, уточнил портал «Провинция.ру» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД, сидел школьник. На пассажирском сиденье он вез четырехлетнюю сестру.
Четвероклассник взял ключи от машины, когда родителей не было дома, и решил покататься. В городе, судя по размещенному в Сети видео, мальчик держался очень уверенно. Он довольно быстро ехал по оживленной улице и лихо обгонял другие транспортные средства. Вояж закончился, когда школьнику не удалось вписаться в правый поворот. Он застрял на рельсах, где его и нашли сотрудники полиции.
Детям оказали медицинскую помощь на месте — госпитализация им не потребовалась. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Мама и папа вместе отправились в магазин, оставив четырехлетнюю девочку под присмотром старшего брата.