Поезд в Индии переехал толпу спящих на путях мигрантов. 14 человек погибли

Все случилось на западном побережье страны, в штате Махараштра. Машинист поезда не успел остановить состав перед толпой трудовых мигрантов, которые спали прямо на железнодорожных путях. 14 человек погибли на месте, еще пять госпитализированы.

В соцсетях появилось видео с места инцидента.

Премьер-министр Индии в Twitter принес свои соболезнования и заявил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Накануне в стране произошло еще одно крупное происшествие, в котором погибли люди. Из-за утечки газа на химзаводе в городе Вишакхапатнам люди, проезжавшие рядом, начали терять сознание, у некоторых появились проблемы с дыханием. Как сообщал ТАСС, погибли по меньшей мере 11 человек, сотни пострадали. Видео с места происшествия выложили в сеть.