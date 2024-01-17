Эксклюзив 17 января 2024, 19:01 Подмосковная школьница вонзила нож в грудь маленького брата Девочка в Балашихе вонзила нож в грудь младшего брата

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Потасовка между 14-летней девочкой и ее девятилетним братом в Балашихе едва не закончилось гибелью последнего, школьница метким броском вонзила нож ему в грудь. Об этом «360» сообщил их отец Федор.

По его словам, между детьми периодически вспыхивали конфликты, но до поножовщины еще не доходило.

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«Насколько я понял со слов сына, сестра кинула в него нож. Они постоянно дурковали, но чтобы ножами — я такого не замечал. Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться — нет», — сказал отец.

Мужчина отметил, что сейчас сын находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

«Сейчас его перевезут „вертушкой“ в московский медицинский центр. Будет шов 10 миллиметров, а так вроде все нормально», — добавил он.

В Башкирии ученик школы на перемене между уроками ударил другого школьница в живот ножом-мультитулом. Медики обработали рану пострадавшему и отправили его на амбулаторное лечение.