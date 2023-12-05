Криминал 05 декабря 2023, 09:00 Башкирский школьник ударил ножом ученика из-за ревности Школьник в Башкирии во время перемены ударил другого ученика ножом-мультитулом РИА «Новости»

Читать 360tv в

В башкирском селе Кармаскалы школьник на перемене ударил другого ученика ножом-мультитулом в живот. Пострадавший получил легкую травму, его жизнь вне опасности. Правоохранители начали проверку, сообщила администрация Кармаскалинского района.

Конфликт произошел в школе № 2. Сначала мальчики выясняли отношения в мессенджере, потом встретились на перемене и поругались. Словесная перепалка переросла в поножовщину.

Реклама

«Один из ребят ударил второго мультитулом. Этот многофункциональный инструмент используется в робототехнике. Удар им мальчик нанес в область живота», — сообщили власти.

Пострадавший получил легкую травму. Ее обработали и отправили мальчика долечиваться амбулаторно. Районная администрация заявила, что прокуратура и правоохранительные органы организовали проверку. Протокол рассмотрят на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Школьники поспорили из-за девочки — учащейся той же школы, сообщило МВД по Республике Башкортостан. Пострадал восьмиклассник 2009 года рождения, нападавший 2010 года рождения учился в седьмом классе.