Происшествия 18 апреля 2024, 09:07 Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие пару дней МЧС: подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие день-два. Об этом говорится в прогнозе главного управления МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, интенсивный рост уровня воды — от 25 до 100 сантиметров — также возможен в Кетовском муниципальном округе. Ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (в СНТ «Черемушки», «Зеленый мыс», «Луч», макрорайоне Тополя, Смолино и на других территориях), в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Школдинское, Белый Яр, Котоусово. Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки и других.

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Ожидаемый уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля — 900 сантиметров.

Накануне уровень воды в реке у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра и составил 927 сантиметров. В пресс-службе правительства области жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали немедленно эвакуироваться.