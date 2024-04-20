Происшествия 20 апреля 2024, 17:37 Подачу электроэнергии в многоэтажки Орска возобновили Специалисты включили электричество в освобожденных от паводка домах Орска Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Электрики провели восстановительные работы в Орске и снова подключили к сети затопленные ранее многоквартирные дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Вода постепенно уходит, и специалисты устраняют последствия паводков, в том числе возвращают в дома свет.

Реклама

«Специалисты местного отделения филиала ПАО „Россети Волга“ — „Оренбургэнерго“ восстанавливают оборудование распределительных сетей, освободившееся от воды», — указали в пресс-службе.

Электричество подключают, если в подвалах и на преддомовых территориях нет воды, а сети внутри здания находятся в исправном состоянии. Мэрия отметила, что электроэнергию подают по заявкам управляющих. За неделю электрики вернули свет в 43 многоэтажки.

Утром 20 апреля власти Оренбургской области подтвердили, что ситуация с паводком в регионе начала улучшаться, но подчеркнули, что она по-прежнему остается напряженной. В Орске все еще затоплены порядка 1700 домов. Из зоны подтопления эвакуировали около 2,5 тысячи человек.