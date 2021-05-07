СК показал кадры с места взрыва под Волгоградом

В Волгоградской области во время раскопок прогремел взрыв. Погибли 15-летний подросток и мужчина. Региональный следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.

После случившегося следователи организовали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе областного СК РФ.

Следствие установило, что погибшие приехали в регион из Оренбургской области в составе поискового отряда «Память». Когда они проводили мероприятия на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2, сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны.

«В результате ЧП находившиеся в непосредственной близости 15-летний подросток и мужчина получили смертельные травмы», — уточнили в Следственном комитете.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу и полицию. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки в СК примут процессуальное решение.

После взрыва поисковые работы в Волгоградской области приостановили. В будущем несовершеннолетним могут запретить участие в подобных мероприятиях.