Под Хабаровском пятые сутки тушат пожар на лесопилке

В Хабаровском крае пятые сутки тушат пожар на складе отходов деревообработки. Спасатели считают, что причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.

Возгорание на складе в городе Советская Гавань заметили утром 9 мая, уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Полыхало на территории коммерческого предприятия, расположенного в поселке Лесозавод-20 — одном из микрорайонов. К вечеру 10 мая пламя локализовали.

«По предварительным данным, неосторожность при обращении с огнем также могла послужить причиной возгорания на площадке по хранению отходов лесопереработки», — подчеркнули в МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар на площадке ликвидируют до сих пор. На месте работают подразделения пожарной охраны и сотрудники предприятия с инженерной техникой. Процесс осложняется тем, что очаги горения расположены на глубине. Из-за этого нужна проливка и разбор опилок, а также щепы «в местах горения и тления».

Угроза для населения отсутствует — площадка расположена вдали от жилых домов и отделена от них водой.

«В отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В ходе проверки органами дознания будет дана юридическая оценка действий персонала», — заключили в МЧС.

На предприятии, уточнило РИА «Новости», проводится прокурорская проверка. Сотрудники надзорного органа выяснят, соблюдалось ли на нем законодательство о пожарной безопасности.