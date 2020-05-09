Лесопилка мощно загорелась в Хабаровском крае. Видео

В Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. Горят стружка и опилки. Пожару присвоен второй ранг опасности.

Пожар на частном предприятии в поселке Лесозавод-20 Советско-Гаванского района произошел около полудня по местному времени (05:00 по московскому).

«В настоящий момент на открытой территории происходит горение отходов от деревообрабатывающего производства: щепа, стружка, опилки, на открытой территории. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе хабаровского управления МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Спасатели рассказали, что огнем охвачены около двух тысяч квадратных метров. Тушение осложняется высокой температурой горения пиломатериалов и тем, что очаги находятся на глубине. Пожарным приходится разгребать опилки.

В тушении задействовали 15 человек и пять единиц техники от МЧС, еще 14 человек от самой организации. Причину пожара установят в ходе проверки.